Ecarté des terrains depuis désormais trois rencontres pour raisons disciplinaires, Pierre-Emerick Aubameyang s’est attiré les foudres de son coach, Mikel Arteta. Le technicien des Gunners explique un choix qui génère de multiples remous.

La descente aux enfers est glaciale pour Pierre-Emerick Aubameyang. Mis à l’écart par Mikel Arteta pour ne pas avoir respecté une quarantaine obligatoire à son retour de France pour être allé voir sa mère malade, l’ancien de l’ASSE est clairement poussé vers la sortie. Il ne portera plus les couleurs des Gunners pour une durée indéterminé et a déjà manqué trois matchs importants. Un choix qui n’est pas au goût de tout le monde alors que Thomas Tuchel est récemment intervenu. Des remarques qui agacent Mikel Arteta, obligé de se justifier en conférence de presse.

« Je n’établis pas mon autorité en agissant comme un dictateur ou en étant impitoyable. Je demande juste du respect et de l’engagement. A ce niveau, si je n’y arrive pas, je fais mes valises et je pars ailleurs car c’est le minimum que je puisse demander. Je suis désolé mais je vais attendre cela de tous ceux qui travaillent pour le club, en premier lieu de moi-même. Le jour où je m’écarte de cette mentalité, je prends la porte et je vais faire autre chose« , a déclaré Mikel Arteta afin de mettre les choses au clair devant la presse.

L’avenir s’assombrit pour Pierre-Emerick Aubameyang. Un départ semble désormais inéluctable. Le FC Barcelone est, à ce jour, son point de chute le plus probable.