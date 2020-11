Rien ne va plus pour les Gunners qui s’inclinent à domicile face à Wolverhampton (1-2), ce dimanche, pour le compte de la 10e journée de la Premier League.

Neto a rapidement ouvert la marque pours les Wolves (27e). Gabriel a égalisé presque dans la foulée pour Arsenal (30e). Mais Podence a redonné l’avantage aux visiteurs avant la pause (42e). Aucun but ne sera inscrit en seconde période et et le club londonien enregistre sa cinquième défaite de la saison en dix journées. Indigne des ambitions d’un club comme Arsenal.

Au classement, Wolverhampton grimpe à la 6e place tandis que les Gunners sont 14e. La 10e journée de Premier League a été marquée par le carton de Man City face à Burnley (5-0), la victoire renversante de Manchester United sur Southampton (2-3) et le nul entre Chelsea et Tottenham (0-0).

Pariez sur ces matches (bonus jusqu’à 100 euros)