Le come back. Ils se sont fait peur, mais ce dimanche, Manchester United a réussi à l’emporter sur Southampton. Et c’est Edinson Cavani qui a enfilé la cape du super-héros.

Invaincus depuis trois matchs, les Mancuniens renversent la vapeur à Southampton. Les locaux, cinquièmes, recevaient Manchester United pour la dixième journée de Premier League. Et on a eu, une nouvelle fois droit à un scénario complètement fou, made in Angleterre.

Pas vraiment favoris, les hommes de Solkaer von complètement rater leur début de match. Sur corner, des la 23e minute, c’est Jan Bednarek qui vient couper la trajectoire du ballon au premier poteau pour donner l’avantage aux siens. Puis ensuite, c’est au tour de James Ward-Prowse de montrer toute sa classe. Un superbe coup franc direct, le milieu de terrain envoie une frappe enroulée sur la gauche et trompe pour la deuxième fois De Gea. De Gea qui va être remplacé cinq minutes plus tard par Dean Anderson.

Dominés de la tête et des épaules, les Red Devils se doivent de réagir en deuxième mi-temps. Et c’est ce qu’ils vont parfaitement faire. Ole Gunnar Solskjaer décide de faire rentrer Edison Cavani à la pause. Un coaching qui va porter ses fruits dès la 60e. L’ancien parisien envoie une superbe passe à Bruno Fernandes, toujours lui, qui conclut. Manchester United pousse, et c’est encore l’attaquant Uruguayen qui va faire la différence. On joue la 74e minute, et Cavani dévie de la tête, une frappe du milieu de terrain portugais, et marque. 2-2 au tableau d’affichage. Et ce n’est pas fini. En transe, le buteur va finir le travail. Un centre coupé au premier poteau à la 92e minute, so Cavani. Quel match, quel scénario. Avec ce résultat, Manchester United monte à la septième place du classement.

Les Red Devils préparent avec panache leur confrontation en Ligue des champions face au PSG, qui pour sa part a concédé le nul face à Bordeaux (2-2), samedi soir.