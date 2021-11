Valeur marchande la plus importante des Dogues, Renato Sanches est plus que jamais sur le départ. Le LOSC et sa direction souhaitent profiter de sa belle côte pour s’en séparer et renflouer des caisses bien vides. Vendre est une obligations pour Olivier Létang.

A 24 ans, Renato Sanches alterne entre promesse et désillusion. Le Portugais ne cesse d’impressionner lorsqu’il foule les pelouses de Ligue 1 mais sa fragilité physique l’handicap fortement dans sa progression. Un état de fait connu qui ne semble pas freiner les courtisans, nombreux au portillon. Si le Milan est un point de chute dont le nom ne cesse d’être mentionné, tout comme celui de Wolverhampton, Arsenal serait rentrer dans la danse.

Selon les informations du 10Sport et de Fichajes, les Gunners de Mikel Arteta se lance sur la piste menant à Renato Sanches. Sur une belle dynamique, Arsenal semble renaître de ses cendres et une opération comme celle de Nicolas Pépé pourrait se réitérer. Les relations entre le LOSC et les Gunners sont au beau fixe et ces derniers seraient d’ailleurs déjà rentrés en contact avec la direction lilloise. De son côté, le Portugais ne serait pas contre un départ dès cet hiver mais ferait de la Ligue des Champions une priorité. Une qualification surprise des Dogues en 8ème de finale pourrait être décisive.