A l’aube d’une confrontation particulièrement importante et attendue entre deux cadors déchus de Ligue 1, l’AS Monaco et le LOSC, Niko Kovac a été interrogé sur le championnat français et son image à l’international. Selon lui, la Ligue 1 est grandement sous-estimée.

Ce vendredi 19 novembre a lieu une rencontre très importante entre deux prétendants à l’Europe en difficultés en ce début de saison. L’AS Monaco (11è, 18 pts) reçoit le LOSC (12è, 18 pts) au Stade Louis II. Une confrontation dans laquelle seule la victoire serait un bon résultat. Interrogé sur le niveau global de la Ligue 1 à l’approche de cette opposition, Niko Kovac s’est montré franc, indiquant que l’Allemagne suit de très près nos écuries.

« Mes collègues allemands me posent beaucoup de questions sur la Ligue 1 et les joueurs à observer. Si vous pouviez garder tous vos joueurs, la Ligue 1 ne serait pas seulement top 5, mais sûrement le deuxième Championnat en Europe. La principale différence que je vois avec le Championnat allemand, et qui explique que les équipes françaises ont moins de résultats en Coupes d’Europe, c’est qu’en France, les clubs ont besoin de vendre leurs joueurs. S’ils pouvaient les garder, on aurait ici l’un des tout meilleurs Championnats au monde« , a déclaré Niko Kovac en conférence de presse.