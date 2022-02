Le Real Madrid est intéressé par Jude Bellingham alors que Dortmund demanderait 150 millions d’euros pour laisser partir sa pépite.

A seulement 18 ans, Jude Belligham impressionne. Le jeune milieu de terrain anglais est devenu un titulaire indiscutable du Borussia Dortmund. Evidemment ses performances et son potentiel immense en font un des joueurs les plus suivis par les grandes écuries européennes. Selon les informations de As, le Real Madrid est à l’affut de ses performances. Mais ils ne sont pas les seuls puisque le Bayern Munich, Manchester United, Liverpool et le Paris Saint-Germain sont intéressés. Cependant pour s’offrir la pépite de 18 ans il va falloir sortir le chéquier. Sous contrat avec le Borussia Dortmund jusqu’en 2025, les dirigeants allemands ont fixé le prix de départ de Bellingham à 150 millions d’euros.