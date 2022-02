Fin du multiplex de la 27e journée de Premier League ce samedi avec les résultats des 5 affiches de ce multi. Manchester United perd du terrain, Newcastle se relance totalement dans la course au maintien.

Les Red Devils ont concédé un nouveau nul à domicile (0-0), ce samedi, face aux Hornets, lors de la 27e journée de Premier League. Ils manquent une opportunité de conforter, au moins temporairement, leur 4e place. Newcastle est quant à lui allé gagner sur le terrain de Brentford (2-0), lequel a été rapidement réduit à dix. Joelinton (33e) et Joseph Willock (44e) ont inscrit les buts des Magpies. A noter que Christian Eriksen a fait son retour à la compétition à la 52e minute, sous la tunique de Brentford. Dans les autres rencontres, Crystal Palace et Burnley se sont séparés sur un nul (1-1), et Aston Villa est allé l’emporter sur le terrain de Brighton (2-0).