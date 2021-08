Encore auteur d’une saison prodigieuse avec le Borussia Dortmund, Erling Haaland pourrait rejoindre Chelsea cet été contre un montant record de 175 millions d’euros.

Vainqueur surprise de la dernière édition de la Ligue des champions (1-0 contre Manchester City), Chelsea va devoir se renforcer cet été pour espérer conserver son titre. Avec le renouveau du Real Madrid et du FC Barcelone, l’expérience accumulée par les Sky Blues ou encore le mercato XXL du Paris Saint-Germain, les concurrents au Graal seront nombreux à la rentrée. Plutôt satisfait de son effectif – notamment grâce aux 250 millions d’euros dépensés par Roman Abramovitch l’été dernier – Thomas Tuchel réclame simplement l’arrivée d’un buteur de classe mondiale durant ce mercato estival. Les noms de Robert Lewandowski ou encore Harry Kane ont été évoqués, mais la priorité absolue du technicien allemand reste le prodige norvégien Erling Haaland. Auteur de 41 buts en 41 matchs cette saison, le Cyborg de 20 ans est perçu comme LE joueur qu’il manque aux Blues.

Reste à savoir si le club londonien aura les arguments pour faire plier les dirigeants du Borussia Dortmund, qui doivent déjà dire adieu à Jadon Sancho ce mois-ci. Mais d’après les informations du Daily Mail, rien ne devrait arrêter Chelsea. Le champion d’Europe serait prêt à offrir les 175 millions d’euros que réclame le BVB. Il s’agirait alors du transfert le plus cher de l’histoire de la Premier League et le troisième tous championnats confondus derrière les deux superstars du PSG, Neymar (222 M€) et Kylian Mbappé (180 M€). Les Blues devront seulement étaler ce montant colossal sur plusieurs versements pour éviter de se faire épingler par le Fair Play Financier. À noter qu’Erling Haaland, né à Leeds, ne serait pas contre un retour au Royaume-Uni cet été. Le très gros coup de Chelsea et de Thomas Tuchel semble se préciser.