La Néerlandaise Sifan Hassan, déjà titrée sur 5.000 m et en bronze sur 1.500 m, a été sacrée championne olympique du 10.000 m samedi aux Jeux de Tokyo.

Au terme d’une course éprouvante, Hassan (29:55.32) a devancé au sprint la Bahreïnie Kalkidan Gezahegne (29:56.18) et l’Ethiopienne recordwoman du monde Letesenbet Gidey (30:01.72), qui a mené un rythme d’enfer. Hassan n’aura donc pas réussi le triplé mais a réalisé l’exploit de décrocher trois médailles en fond et demi-fond, disputant au total six courses à Tokyo, à 28 ans.

La Néerlandaise domine un podium aux racines éthiopiennes: Hassan a grandi dans le pays d’Afrique de l’Est avant d’arriver en tant que réfugiée aux Pays-Bas en 2008 à 15 ans. Gezahegne courait pour l’Ethiopie avant d’être naturalisée par le Bahrain en 2013.