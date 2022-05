Interrogé par nos confrères du Parisien ce vendredi, Frédéric Antonetti a fait l’éloge du PSG, qu’il retrouvera demain soir (21h) avec Metz pour le dernier match de la saison.

« C’est l’une des meilleures équipes du monde à mes yeux, voire la meilleure. Un exemple : la double confrontation entre Paris et le Real Madrid en Ligue des Champions. Pendant deux heures et demi, il n’y a pas eu de match ! Après, on commente le résultat et l’élimination. Mais en tant qu’entraîneur, je regarde le contenu : pendant deux heures et demi, le PSG m’a enchanté. C’était très très beau à voir. Le résultat a fait que tout le monde l’a oublié, mais il n’y a pas eu de match à l’aller, et le retour s’est joué à peu de choses. Rappelez-vous les deux hors jeu de Mbappé. Tout le monde a oublié cela ! »

L’entraîneur Lorrain a également donné les clés d’un match qui s’annonce déséquilibré. « Résister, c’est clair. Il va falloir bien défendre et à chaque fois que nous aurons la possibilité de leur poser des problèmes, nous le ferons. J’espère surtout que nous serons au rendez-vous. Si nous le sommes et que nous faisons un bon match, je serai content. Après, s’ils sont meilleurs que nous, ils sont meilleurs que nous. C’est tout. »