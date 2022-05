Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) a réalisé le meilleur temps de la 2e séance d’essais libres du Grand Prix d’Espagne, 6e manche du Championnat du monde de Formule 1, vendredi sur le circuit de Barcelone-Catalogne à Montmelo.

En 1 min 19 sec 670/1000 (le chrono le plus rapide du jour), le leader du classement des pilotes devance les Mercedes des Britanniques George Russell et Lewis Hamilton, de 117/1000 et 204/1000 respectivement. Plus tôt dans la journée, le Monégasque avait déjà signé le meilleur temps lors de la première séance d’essais. Il devançait alors son coéquipier, l’Espagnol Carlos Sainz, désormais 4e temps des essais libres 2, et son rival au classement général, le Néerlandais Max Verstappen, 5e chrono de cette deuxième session.