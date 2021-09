Tête de gondole du nouveau projet barcelonais, Ansu Fati pourrait bien filer entre les doigts des dirigeants catalans. En négociation pour une prolongation, les discussions se compliquent.

Cet été, les stars du vestiaires du FC Barcelone se sont envolés tour à tour laissant leur place à la jeunesse catalane. Le Barça souhaite désormais miser sur la jeunesse alors que les comptes sont au rouge écarlate. Ansu Fati et Pedri sont le présent et l’avenir, prédestinés à devenir les futurs stars et meneurs du club blaugrana. Mais aujourd’hui la situation se complique. Alors que le milieu de terrain a récemment prolongé il n’en est toujours rien pour le numéro 10. Selon AS, Jorge Mendes, agent d’Ansu Fati, compliquerait les négociations.

Les deux entités seraient en désaccord sur la durée du nouveau contrat proposé par le FC Barcelone à son jeune prodige de 18 ans. Alors que la direction catalane pensait prolongé son joueur jusqu’en 2024, Jorge Mendes pointerait du doigt une incohérence dans le contrat liant l’emblématique club espagnol au jeune joueur formé à la Masia. Un coup pression digne d’un agent de la renommée du Portugais qui fait trembler le FC Barcelone. Est-ce là une volonté de départ dans les années à venir ou seulement de la gourmandise ? Seul l’avenir nous le dira.