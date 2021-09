Ce vendredi, 21h, le LOSC se déplace sur le terrain du FC Lorient au Stade du Moustoir. Une rencontre difficile en perspective, complexe à organiser pour Jocelyn Gourvennec qui doit composer avec un groupe restreint et fatigué.

Présent en conférence de presse d’avant match, Jocelyn Gourvennec ne part pas confiant avant la rencontre qui se profile entre sa formation et le FC Lorient de Christophe Pélissier. Le Breton ne peut compter que sur un groupe restreint et fatigué par la trêve internationale. Jonathan Bamba et Timothy Weah sont de retour à l’entraînement mais leur état physique est encore trop juste pour pouvoir disputer une rencontre officielle. Une conclusion identique pour Domagoj Bradaric absent. Zeki Celik est incertain.

Des absences et des incertitudes additionnées à une fatigue certaine accumulée par l’enchaînement des rencontres internationales. Jonathan David n’est pas encore rentré de son déplacement avec le Canada alors que Burak Yilmaz et Yusuf Yazici pourraient manquer de fraîcheur. Un bilan plus délicat alors que la Ligue des Champions débutent dès ce mardi 14 septembre face au VfL Wolfsburg, 20h45.