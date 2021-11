André Villas-Boas, ancien entraineur de l’Olympique de Marseille, n’a pas oublié son ancien ni le peuple marseillais. Le Portugais a annoncé ces derniers jours que son association à but caritatif Race for Good s’associait à l’organisation L’Arche, à Marseille.

Le beau geste de André Villas-Boas envers les marseillais. Malgré une fin d’aventure compliquée avec l’Olympique de Marseille, a annoncé que son association Race for Good s’est s’associée à l’organisation L’Arche, à Marseille: « Dès que je suis arrivé à Marseille, j’ai fait en sorte que des personnes de L’Arche puissent venir et assister aux entraînements afin de passer du temps avec nous, dans l’espoir que cela leur offre des moments de joie et des beaux souvenirs. Désormais, même à distance, je voulais continuer à les soutenir de la meilleure manière possible. »