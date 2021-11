Recruté en toute fin de mercato par le Paris Saint-Germain cet été, Lionel Messi évoque sa relation avec Kylian Mbappé et l’Argentin s’entend de mieux en mieux avec son coéquipier.

« La vérité est que la mariée est belle, non ? Et que ma relation de longue date avec ‘Ney’ a facilité les choses. Avec Kylian, au début, c’était bizarre car on ne savait pas s’il restait ou partait. Il est là et heureusement. Nous apprenons à nous connaître davantage, sur et en dehors du terrain. Nous nous entendons bien. Il y a un groupe sain dans le vestiaire », a confié l’ex-Barcelonais au quotidien catalan « Sport. » Dès ce mercredi, les deux hommes devront répondre présents puisque le PSG se rend en Allemagne pour défier le RB Leipzig dans le cadre de la 4e journée de Ligue des champions.