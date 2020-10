Joueur de Magpies de Newcastle, Allan Saint-Maximin vit sa deuxième saison en Angleterre.

Lors d’une interview exclusive pour “Sport.fr”, il évoque l’ambiance qui règne autour du club et rend un bel hommage aux fans des Magpies présents en nombre à St James’s Park.

“À Newcastle (ndlr, nord de l’Angleterre), c’est un stade très réputé, les supporters vivent pour le club et c’est différent de Londres où par exemple, il y a beaucoup de clubs dans la même ville. Ici, il y a un seul club et tous nos supporters sont derrière nous. Beaucoup de ferveurs, engouement, cris, folies… C’est la ville du football, chaque match on tourne à 50 000 personnes, il y a une énorme ferveur autour des Magpies, c’est très plaisant.” Explique l’ancien joueur de l’OGC Nice;