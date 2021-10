Ce jeudi, le sélectionneur de l’Algérie, Djamel Belmadi a insinué que l’OGC Nice a influencé son nouvel attaquant, Andy Delort à se mettre en retrait de la sélection afin de rester au club lors de la Coupe d’Afrique des Nations qui se déroulera du 9 janvier au 6 février 2022. Dans les colonnes de l’équipe, Julien Fournier, directeur sportif des aiglons se dédouane.

L’avenir d’Andy Delort au sein de la sélection algérienne est en suspens. Le sélectionneur des champions d’Afrique 2019 a littéralement allumé son attaquant, ce jeudi en conférence de presse avant les deux matchs contre Niger pour le compte des éliminatoires à la prochaine Coupe du Monde. Pour Djamel Belmadi, le nouvel attaquant de l’OGC Nice a refusé de participer à la prochaine CAN en concertation avec les dirigeants des aiglons.

Julien Fournier, directeur de l’OGC Nice a également été mis en cause par le sélectionneur des Fennecs a répondu dans les colonnes de l’équipe: « C’est moi qui ai appelé Djamel, on a toujours eu de très bons rapports par rapport à Hicham Boudaoui et Youcef Atal, et on a le souci d’avoir de bonnes relations avec les sélections, nous a confié le directeur du football du Gym. Je savais que Djamel avait eu une discussion houleuse avec Andy, je voulais lui donner la position du club. Si on nous pose la question, évidemment que nous, le club, préférons qu’il reste à Nice plutôt que d’aller à la CAN. Comme la plupart des autres clubs. Mais on a toujours montré le plus grand respect pour l’Afrique et ses sélections, et Djamel parle certainement sous le coup de la colère. Pour la CAN, il y a la problématique du calendrier, mais chaque joueur est libre ou pas d’y aller ou de ne pas y aller. Ça regarde le joueur. ‘est mal connaître Andy de penser qu’on peut lui mettre la pression. Ce n’est pas parce que Belmadi dit quelque chose que ça devient la vérité, car Andy est allé au dernier rassemblement. Je comprends aussi sa position. Arrivé à l’âge qu’il a (29 ans), avec la concurrence, je comprends qu’il veuille s’inscrire dans cette compétition au club. Je ne vais pas juger. Égoïstement, ça nous arrange, mais on n’est ni de près ni de loin mêlé à ça. Quant au document signé dont parle Djamel, c’est illégal de signer un tel document, et donc sans valeur. Jamais ça ne nous a effleuré l’esprit, ça serait contraire à tout ce que je dis.«

A l’inverse, Youcef Atal et Hicham Boudaoui, qui sont sous contrat avec l’OGC Nice ont été convoqués par Djamel Belmadi pour la double confrontation contre le Niger où l’Algérie peut faire un grand pas vers la qualification pour les barrages qualificatifs au mondial 2022.