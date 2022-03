C’est une semaine noire pour le PSG. Après son élimination par le Real Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des champions, il pourrait perdre Kylian Mbappé… et son remplaçant !

Selon la presse anglaise, Erling Haaland s’est entendu avec Manchester City pour un contrat exceptionnel. Le prodige norvégien de 21 ans bénéficierait d’une prime à la signature gigantesque à partager avec son agent Mino Raiola : 45 millions d’euros au total ! Le club anglais offre ce pont d’or grâce à la clause de départ à « seulement » 75 millions d’euros incluse dans le contrat d’Haaland au Borussia Dortmund. Si cette information se confirme, le PSG voit s’envoler sa principale piste pour remplacer Kylian Mbappé.

Des primes à la signature qui font mouche

Car c’est l’autre information de la semaine, cette fois en provenance de la presse espagnole : tous les détails sont réglés entre Kylian Mbappé et le Real Madrid. Le joueur français s’est mis d’accord avec la Casa Blanca sur la base d’une prime à la signature de 40 millions d’euros et un salaire de 21 millions d’euros par saison. C’est moins que ce qu’offrait le PSG. Mais la décision de Mbappé semble prise, et le scénario de l’élimination à Santiago-Bernabeu, mercredi dernier, l’aurait renforcé dans ce choix.

Dans ce contexte, quelles sont les pistes pour le PSG ? Robert Lewandowski, Harry Kane, Romelu Lukaku ? Il va falloir se positionner très vite !

Quel attaquant le PSG doit-il recruter en cas de départ de Mbappé ? Votez ci-dessous pour votre favori. Notez que Haaland est toujours dans la liste, tant qu’il ne s’est pas officiellement engagé ailleurs.