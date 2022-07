De retour en Ligue 1 cette saison l’AJ Auxerre a décroché sa place dans l’elite après un succès en barrages contre l’AS Saint-Etienne. Une belle remontée pour ce club mythique du pays et un ancien de l’équipe souhaite même offrir ses services.

A 40 ans, Djibril Cissé se verrait bien dépanner l’AJ Auxerre en Ligue 1 où il a marqué 96 buts dans sa carrière. Dans une interview accordée au Média Carré, l’attaquant vise la barre des 100 et si possible avec son club formateur. Il souhaite revenir en Bourgogne afin de venir apporter toute son expérience et aider l’AJA à acquérir son maintien en fin de saison. Rappelons que cette saison, quatre clubs de Ligue 1 seront reversés en Ligue 2.