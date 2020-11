Les hommes de Pioli arrachent le nul à la dernière minute. Pour le compte de la septième journée de Série A, l’AC Milan recevait le Hellas Vérone ce dimanche. Piégés d’entré, les Rossoneri s’en sont encore une fois remis au sauveur, Zlatan Ibrahimovic.

Longtemps mené, le Milan arrache la nul. Un résultat au combien mérité au vu de la physionomie du match. C’est pourtant Hella Vérone qui ouvre le compteur. Barak sur coup de pied arrêté douche tout San Siro avant que Calabria, contre son camp, ne permette aux visiteurs de doubler la mise. Les coéquipiers de Zlatan poussent. Et c’est au tour de Magnani de se trouer et d’offrir un but aux Rossoneris. Un but contre son camp part tout. Mais Milan est toujours à la traîne quand l’arbitre renvoie tout ce beau monde au vestiaire.

Sonnés, mais pas KO. Le Hellas passe désormais tout son temps à défendre. Les occasions se multiplient pour les Lombards, et Zlatan tape la barre de la tête. Le Suédois vendange. Et lorsqu’il se présente sur la marque des 11 mètres, il envoie le ballon sur le parking. Ibra nous a habitués à mieux. Mais le géant éternel, à l’image de son équipe n’abandonne pas. Servi par Brahim Diaz, le Z s’offre son huitième but de la saison, et délivre le Milan à la 93 ème… Mieux vaut tard que jamais.