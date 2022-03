Titulaire indiscutable au poste de latéral gauche avec le Milan AC, Theo Hernandez est revenu sur les dernières prestations de son coéquipier Olivier Giroud qui ne casse de marquer et de surprendre en championnat d’Italie.

C’est au cours d’un entretien pour l’Equipe que Theo Hernandez a rendu un très bel hommage à son attaquant et compatriote français. Il est impressionné par ces performances et voit en Giroud, un véritable ‘guerrier.’ Avec Olivier, on est proches. C’est un super mec. Il fait des choses incroyables cette saison. Si on est toujours dans le coup, on le lui doit beaucoup. C’est quelqu’un de généreux, sur et en dehors du terrain. C’est également un bon copain de Lucas. Ils aiment bien le vin tous les deux ! Olivier est un exemple et un guerrier. » S’est exprimé l’ancien joueur du Real Madrid. Des déclarations qui devraient faire plaisir au principal intéressé.