Dernier club français engagé en Ligue des Champions, le LOSC fait pâle figure en Ligue 1 avec des résultats en dents-de-scie. Sorti sur blessure face à l’AS Saint-Etienne, Renato Sanches pourrait manquer la rencontre face au Blues. Un absent qui condamne les Dogues.

« Les trois premiers matchs de cette 28e journée n’ont pas été folichons. À commencer par le Lille-Saint-Etienne de vendredi qui n’a pas eu grand intérêt vu l’indigence de l’escouade offensive lilloise, où pas un joueur n’a réussi à faire la différence. De toute façon, je m’attendais à ce qu’il y ait une forme de décompression côté LOSC avant le match de Chelsea. Le souci, c’est que Renato Sanches s’est blessé musculairement pour l’énième fois et qu’il ne jouera pas face au club londonien. Et ça, on ne va pas se le cacher, c’est une catastrophe. Côté stéphanois, c’était un match solide. Comme le dit Dupraz, le compteur tourne. Les Verts prennent un point et continuent à avancer« , a commenté Pierre Ménès sur son site internet.

Sorti sur blessure en première période face à l’AS Saint-Etienne, Renato Sanches était le détonateur de la formation lilloise. Une absence qui pourrait être particulièrement préjudiciable à Jocelyn Gourvennec alors que l’ombre des Blues plane sur Lille.