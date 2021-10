Lionel Messi, qui n’a pas brillé, dimanche soir, lors du classique face à l’Olympique de Marseille, réalise des débuts mitigés avec le Paris Saint-Germain. Selon Thierry Henry, consultant Amazon Prime pour la Ligue 1, le position de la Pulga sur le terrain ne lui permet pas d’exprimer son talent.

Mauricio Pochettino utilise Lionel Messi sur le côté droit de l’attaque parisienne mais pour le moment, ce n’est pas un réussite. L’Argentin n’a toujours pas marqué en Ligue 1 même si en Ligue des Champions, il comptabilise trois buts en trois matchs.

Dimanche soir, à l’issue du classique face à l’Olympique de Marseille (0-0) où Lionel Messi n’a pas brillé, Thierry Henri, consultant phare de Amazon sur la Ligue 1, expliquait que l’utilisation de l’ancien joueur du FC Barcelone par Mauricio Pochettino n’était pas la bonne car elle ne permet pas à l’attaquant de mettre son talent au service de son équipe.

« Il est isolé, il touche moins la balle. Je ne dirais pas qu’il est triste mais il est isolé, a éclairé le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France. Moi, je le préfère dans l’axe. Leo à droite, j’ai du mal. Dans l’axe, il peut donner du rythme. Il faut trouver quelque chose pour faire jouer Messi, Mbappé et Neymar ensemble. Je ne pense pas qu’il peut faire la différence sur la droite, après je n’ai pas les données exactes sur le plan tactique, a poursuivi Henry. Forcément, quand tu restes en haut et écartes, tu ne peux pas avoir d’impact. Après, il y a aussi les ballons qui arrivent moins souvent sur lui. Messi ne parle pas beaucoup, il parle avec le ballon. Pour l’instant, c’est l’équipe de Kylian. C’est surtout Kylian qui la fait briller. Le ballon va plus vers lui. À un moment donné, il faut qu’il n’y ait qu’un chef d’orchestre, sinon tu ne peux pas jouer au même tempo. Et dans cette équipe, il y a trop de chefs d’orchestre », a expliqué le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France.

Lionel Messi, aura l’occasion vendredi soir (21h) face à Lille, champion e France en titre d’ouvrir son compteur but en ligue 1 lors du premier match de la onzième journée de Ligue 1.