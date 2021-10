Lors de son prêt à l’OGC Nice, Jeff Reine-Adélaïde a été victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Une blessure survenue en février 2021 dont il n’arrive pas à s’en remettre. La cicatrisation prend plus de temps que prévu, un vrai problème pour Peter Bosz qui ne cache pas son inquiétude.

« Oui ça m’inquiète pour l’homme surtout Il fait tout pour revenir. Il s’entraîne avec le groupe et là il y a encore du retard. C’est surtout pour lui que c’est dur. On espère le revoir en début d’année prochaine mais là, le plus dur c’est pour lui. Oui, je lui ai téléphoné. C’est dur mentalement, il faut le dire« , a avoué le technicien lyonnais en conférence de presse.