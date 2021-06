Alors que Canal+ négocie toujours avec la LFP pour les droits TV de la Ligue 1 et la Ligue 2 jusqu’en 2024, RMC annonce que la Ligue a accepté l’offre d’Amazon.

Selon nos confères de RMC, Canal+ ne serait plus seul sur les rangs pour reprendre les droits de la Ligue 1. Alors qu’un binôme entre la chaîne cryptée et beIn Sports semblait tenir la corde, une offre de dernière minute d’Amazon serait sur la table des négociations. Rappelons que l’opérateur diffuse déjà en streaming les Night Session de Roland-Garros sur son service Amazon Prime. Il pourrait être intéressé par les droits des multiplex que Canal+ renonce à diffuser. C’est désormais officiel, Amazon diffusera le championnat de France de Ligue 1 et la Ligue 2 dès la saison prochaine via sa plateforme Amazon prime vidéo. Le géant du e-commerce a obtenur la diffusion de 80 % de la ligue 1 et ligue 2, les deux autres seront diffusés sur Canal + pour la L1 et Bein Sport pour la L2;