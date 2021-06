A l’aube de l’ouverture de l’Euro 2020 entre l’Italie et la Turquie de ce vendredi soir, l’équipe de France enregistre quelques pépins physiques de dernières minutes. Benzema, Griezmann et Raphaël Varane sont aux abonnés absents. Les 3 tauliers n’ont pas participé à l’entraînement collectif.

Selon les informations de RMC Sport et de l’Equipe, Antoine Griezmann, touché au mollet, Karim Benzema, à la cuisse, et Raphaël Varane ont travaillé en salle à l’écart du groupe. De premières inquiétudes à quelques jours de la première rencontre des Bleus face à l’Allemagne, (15 juin, 21h). Les deux madrilènes seront de retour dès samedi, le Catalan dimanche. En espérant que ces cas ne s’aggravent pas et que les Bleus puissent être au complet afin d’entamer, de la meilleure des manières, les prochaines échéances internationales.