Le PSG U19 a été très largement bousculé en fin de match lors de la rencontre contre les jeunes de la Juventus. En effet, menés par des grands Ismael Gharbi et Ilyes Housni, les titis semblaient en pleine confiance mais, sonné la 90e, les joueurs ont craqué et les jeunes Italiens sont revenus à égalité dans le temps additionnel.

La Juventus junior est à l’image de ses ainées : catastrophique. En effet, avec un jeu pauvre et lent, les jeunes Bianconeros n’ont pas réussi à venir à bout du PSG sur leur pelouse, et se sont même fait largement étriller par un Paris Saint-Germain en feu pendant tout le début de match. En effet, avec un doublé d’Ismaël Gharbi et Ilyes Housni, les titis se sont complètement effondrés dans le temps additionnel en laissant passer 3 buts en 5 minutes.

À noter aussi la belle passe décisive du petit frère du prodige Kylian Mbappé pour le 2e but d’Ismael Gharbi, tandis qu’un troisième joueur a aussi inscrit deux buts. En effet, c’est le Turc Kenan Yildiz des jeunes de la Juventus qui a aussi inscrit un doublé, avec des buts à la 50 et 90e minute. Dean Huijsen et Lorenzo Anghelè ont fait peur aux Parisiens, en inscrivant des buts à la 93e et 95e.

Juventus U19 4 – 4 PSG U19 : Kenan Yildiz (50’, 90’), Dean Huijsen (90+3’), Lorenzo Anghelè (90+5’)– Ismaël Gharbi (6’, 84’), Ilyes Housni (19’, 57’)