Victoire sur le score de 2 buts à 0 pour l’équipe de l’Atletico Madrid ce dimanche après-midi en Liga contre le promu du Rayo Vallecano.

Les hommes de Diego Simeone ont ouvert la marque dès la 28e minute de jeu par l’intermédiaire de Correa, avant que ce dernier ne s’offre un doublé à la 53e minute de la partie. Correa offre la victoire aux Colchoneros qui retrouvent des couleurs et remontent à la quatrième place au classement avec désormais 32 points en 19 matchs. De son côté, le Rayo est juste derrière avec 30 points. Dans le même temps, match nul et vierge entre Elche et Grenade.