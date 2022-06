Ancien joueur du FC Porto et sélectionneur de l’Algérie, Rabah Madjer pourrait écoper de 18 mois de prison pour escroquerie.

Véritable légende en Algérie pour son but mythique contre le Bayern Munich en Coupe d’Europe des clubs champions 1987, Rabah Madjer est aujourd’hui dans l’œil du cyclone. « Propriétaire de deux journaux, Al Balagh et Al Balagh Erriadhi, il aurait continué à encaisser des chèques de publicité publique un an après leur fermeture. L’Agence nationale d’édition et de publicité (ANEP) a réclamé la restitution des montants perçus ainsi que des dommages et intérêts », expliquent nos confrères de L’Equipe.

Accusé de « faux et usage de faux », « fausse déclaration » et « escroquerie » par la justice algérienne, Madjer risque jusqu’à 18 mois de prison. Il sera fixé le 9 juin.