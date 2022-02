Le football est l’une des plus grandes industries du milieu sportif. Chaque année, il engrange des bénéfices se comptant en dizaines, voire en centaines de millions d’euros. Un tel secteur a définitivement besoin d’une main-d’œuvre à la fois importante et diversifiée pour fonctionner. Voici une liste des métiers liés au football et les différents cursus à suivre pour les décrocher.

Le footballeur professionnel

Il existe des dizaines de métiers liés d’une façon ou d’une autre au milieu du football. Cependant, aucun d’entre eux n’est comparable à celui de footballeur professionnel. Il s’agit d’un titre accordé aux joueurs ayant reçu une formation adaptée et étant jugés dignes de représenter leur club lors de rencontres officielles.

Un footballeur joue pour le club. Il suit les entraînements, participe aux différents matchs et fait de son mieux pour contribuer à l’évolution de son équipe. En échange, il bénéficie d’une incroyable notoriété, d’une pluralité d’avantages aussi bien matériels que fiduciaires et d’un support indéfectible de la part de l’équipe technique du club.

La formation pour devenir footballeur professionnel est des plus ardues. La majorité des joueurs sont repérés dès leur plus jeune âge et s’entraînent au sein de centres spécialisés. Ils peuvent ainsi se bâtir un corps adapté à cette discipline et gagner en expérience bien plus tôt. Il existe également des formations annexes et périodes de recrutement pour les postulants plus âgés. Cependant, sauf si l’intéressé est un véritable génie du ballon rond, les chances de réussite se révèlent être infimes.

Le journaliste sportif

Le football est une passion partagée par des millions de personnes à travers le monde. C’est pourquoi tous les évènements et rencontres liés à cette discipline provoquent un certain engouement chez la population. Les chaînes de télévision ont vite pris conscience du potentiel de cette réalité en termes de rentabilité. Elles ont donc créé le poste de journaliste sportif.

C’est un journaliste spécialisé dans l’analyse et la review des matchs de football. Dans le cadre de ses fonctions, il :

se rend sur le terrain ;

interviewe les joueurs ;

partage son avis sur les rencontres ;

propose des pronostics, etc.

Il doit alors avoir connaissance de toutes sortes d’informations relatives au milieu du football. Il faut aussi qu’il soit éloquent et capable de captiver le public.

Pour occuper ce poste, il faut avoir été en école de journalisme ou avoir suivi des cours dans une école spécialisée dans le sport. Ce poste est également envisageable pour les personnes ayant participé à une des professions annexes relatives à ce métier.

L’entraîneur

Les footballeurs débutants sont généralement perçus comme des diamants bruts. Ils possèdent un talent indéniable, un sens technique hors normes et d’impressionnantes capacités physiques. Pourtant, ils sont incapables de pleinement exploiter leur potentiel latent. C’est là que l’entraîneur entre en jeu.

C’est le guide des joueurs. Il assiste les membres du club et leur indique la marche à suivre pour s’améliorer. Il est également capable d’analyser l’équipe dans son ensemble et de mettre en place des stratégies de remise à niveau globale.

Un bon coach doit être dynamique, vif d’esprit et dévoué à la tâche. Il faut également qu’il entretienne de bonnes relations avec ses joueurs pour garantir une collaboration durable. Pour ce qui est des compétences techniques, il les acquiert durant ses études. Parmi les différentes formations du métier, le Brevet d’État d’Éducateur Sportif du 2e degré est une excellente option.

Le recruteur

Il existe des millions de jeunes hommes prometteurs à travers le monde. Mais ils n’ont pas tous les moyens ou l’occasion de prendre part à un entraînement sportif dès leur plus jeune âge. Les clubs sont conscients de l’ampleur de cette potentielle perte de talents. Ils décident donc de partir à la découverte de ces joyaux cachés. Pour cela, ils s’en remettent au recruteur sportif.

C’est un agent chargé de récolter des informations sur les joueurs dont le talent n’a pas encore explosé. Il les approche, estime leur niveau actuel et leur potentiel puis leur propose un contrat adapté aux circonstances. Pour les plus âgés, il leur propose parfois d’obtenir un CAP Métiers du football afin de prouver leurs qualifications. Pour remplir sa mission, le recruteur a besoin de facultés de discernement hors norme. Il doit être capable d’observer chacune des caractéristiques du joueur et de déterminer sa valeur à long terme. C’est pourquoi il doit se rendre en École spécialisée en Formation des Recruteurs du Football. Parmi les cursus proposés, certains sont parfaitement adaptés à ses besoins.

Le préparateur physique

Le football est souvent perçu comme un sport technique et tactique. Pourtant, il s’agit avant tout d’une discipline dans laquelle la force brute prime. Entre les déplacements constants sur le terrain, les bousculades, les acrobaties et les sprints, les capacités physiques se révèlent être un atout indispensable. C’est pourquoi chaque club s’offre les services d’un préparateur physique.

Il est chargé d’accompagner les joueurs lors de leur renforcement musculaire. Sa mission est de créer un programme sportif leur permettant de combler leurs lacunes actuelles tout en conservant leur qualité. Ainsi, chacun sera en mesure d’allier force, endurance et agilité de façon parfaitement équilibrée.

La licence STAPS mention entraînement sportif est le seul diplôme légalement requis pour devenir préparateur physique. Cependant, face à la concurrence intense régnant sur cette branche sportive, il est conseillé d’obtenir également un Master 2 en préparation physique. Ainsi, il devient plus simple d’obtenir un poste en fin de formation.

L’arbitre

C’est un professionnel chargé d’assister à l’intégralité du match de football depuis le terrain. Il notifie les buts et s’assure du respect de l’ensemble des règles relatives à cette discipline. En cas de faute, il applique la pénalité adéquate et sanctionne le joueur responsable si nécessaire. Il garantit la fluidité de la rencontre et ses décisions sont irrévocables.

L’arbitre doit avoir des capacités physiques et une endurance similaires à celles d’un joueur professionnel. Il sera ainsi capable de suivre chaque mouvement de balle et de discerner avec exactitude le déroulement de l’action. Il doit également connaître par cœur les principales règles de jeu et sanctions relatives à son métier. Cela garantit la logique derrière chacune de ses décisions.

Autre point important, un arbitre doit faire preuve d’une intégrité sans failles. Le milieu du football constitue un marché à plusieurs milliards d’euros. Certaines personnes essaient donc d’influencer le déroulement d’une rencontre en corrompant l’arbitre. Celui-ci doit se montrer inflexible et n’accorder aucun intérêt aux pots de vin proposés.

Il est possible de devenir arbitre dès l’âge de 13 ans. Le seul prérequis est d’obtenir l’autorisation de ses parents et de son chef de club. Quant aux compétences requises, il s’agit principalement de maîtriser l’ensemble des notions théoriques et pratiques sur les lois du jeu. Une fois cette étape validée, l’arbitre en devenir pourra prendre part à des stages sur le terrain et même arbitrer de vraies rencontres une fois des qualifications prouvées.

L’analyste vidéo

Il s’agit d’un des membres les plus importants du staff du club. L’analyste vidéo est chargé d’enregistrer les performances de l’équipe durant les entraînements et les matchs officiels puis d’en faire une analyse détaillée. Il peut alors souligner les lacunes majeures de chaque joueur et suggérer des stratégies susceptibles de les combler.

La vision d’un analyste vidéo est son plus grand atout. Ses yeux doivent être en mesure de comprendre chaque détail, la logique derrière chaque action et son incidence sur le déroulement du match.

De plus, il est rare qu’un analyste arrive à obtenir les résultats escomptés en un seul visionnage. Il est en général amené à regarder les mêmes images à répétition durant plusieurs heures. Sa patience et sa faculté de concentration doivent donc être optimales.

Il n’existe pas de formation créée spécifiquement pour les analystes vidéos. Cependant, il est conseillé de suivre la Formation des Recruteurs du Football Professionnel. Elle permet d’acquérir les connaissances nécessaires pour déterminer le potentiel d’un joueur et est même adaptable aux besoins spécifiques de l’étudiant.

Le manager

Grâce à la popularité sans conteste du football, les joueurs sont perçus comme de véritables stars. Chacune de leurs actions est observée à la loupe et le moindre faux pas est synonyme de scandale. Il est difficile pour les joueurs inexpérimentés de réagir face à autant de pression. C’est pourquoi ils s’en remettent aux bons conseils de leur manager.

C’est le représentant du footballeur dans la plupart de ses interactions professionnelles. Il est chargé de défendre ses intérêts et de lui offrir les meilleures opportunités tout au long de sa carrière. Un manager digne de ce nom doit être loyal, compétent et plutôt expérimenté. Il doit avoir conscience des réalités du showbiz et qu’il soit en mesure de s’y adapter.

Les compétences les plus importantes du manager s’acquièrent avec la pratique. Cependant, il doit ses connaissances théoriques aux enseignements reçus en école de management sportif. Notons également qu’un manager doit obtenir une attestation d’une fédération sportive avant de commencer à exercer.

Le coach de vie

À chaque rencontre, les footballeurs professionnels portent les rêves et les espoirs de millions de personnes. Ils sont exposés à leurs regards, supportés par leurs cris et affectés par leurs critiques. Il est souvent difficile pour un jeune joueur de supporter autant de pression. Heureusement, il peut compter sur l’assistance et le soutien indéfectibles de son coach de vie.

Il s’agit d’une personne accompagnant le joueur dans son développement personnel et souhaitant l’aider à atteindre ses objectifs. Il est présent, constamment à l’écoute et toujours de bons conseils. Il est attentif aux besoins du footballeur et à son état d’esprit. Il le motive dans tout ce qu’il entreprend et n’hésite jamais à le pousser dans ses derniers retranchements.

Il n’existe aucun véritable diplôme pour devenir coach de vie. Après tout, c’est plus une vocation qu’un métier. Cependant, certains sites proposent des formations permettant d’acquérir les bases du coaching de vie. Celles-ci sont disponibles à un coût plus ou moins abordable et idéal pour une personne ayant de bonnes prédispositions.

L’attaché de presse

La rentabilité d’un footballeur ne dépend pas uniquement de ses performances sur le terrain. Pour bénéficier de contrats et d’avantages équivalents à ses capacités, il se doit avant tout d’améliorer son image et d’accroître sa notoriété. La meilleure façon d’y parvenir est en coopérant avec la presse et les supports médias en général. D’où la nécessité de s’offrir les services d’un attaché de presse.

Sa principale fonction est la gestion des interactions entre le footballeur et les médias. Il sélectionne les rencontres bénéfiques à son client et adaptées à son emploi du temps. De même, il rejette toutes celles qu’il juge superflues ou potentiellement néfastes pour l’image du footballeur. Il lui indique quels propos tenir, quelle position adopter selon les circonstances et comment réagir en cas d’imprévu.

La licence en information et communication est la formation la plus indiquée pour les personnes désireuses de devenir attachés de presse d’un joueur. Cependant, celles souhaitant gérer les interactions médiatiques d’un club devraient plutôt se tourner vers la licence professionnelle chargée de la communication des associations et collectivités.

Le directeur marketing

La notoriété d’un club de football dépend principalement de l’image qu’il renvoie. C’est pourquoi chaque équipe confie la gestion de son image à un directeur marketing. Il s’agit d’un professionnel chargé de promouvoir le club et d’améliorer la perception que le monde en a.

Pour cela, il est amené à user de toutes formes de stratégies marketing. Nous faisons notamment allusion aux conférences de presse régulières, aux jeux concours dédiés aux fans et supporters, aux dons et œuvres de charité, etc.

La majorité des directeurs marketing ont suivi une formation professionnelle en école de commerce. Il s’agit donc du prérequis de base. Toutefois, compte tenu de la sensibilité de ce poste, certains clubs exigent un certain niveau d’expérience professionnelle ou un Bachelor Métiers du Sport avant d’accepter la moindre candidature. Ils ont ainsi la certitude de ne pas se retrouver avec un agent incapable de faire la distinction entre ses connaissances théoriques et la pratique.

Le directeur administratif et financier

Un club de football est avant tout une institution à but lucratif. Il ne s’agit pas de nier la passion ou la dévotion animant les joueurs ou les membres du staff. Il faut juste garder à l’esprit que toutes ces personnes se sont réunies dans l’optique de subvenir à leurs besoins en tirant pleinement profit de leurs compétences. Elles attendent de ce fait du club une parfaite gestion de ses fonds et le respect de ses obligations financières.

Le directeur administratif et financier s’occupe des fonds du club. Il effectue régulièrement des analyses, contrôle l’état des caisses et prend les mesures nécessaires pour garder le club dans le positif. Il se charge également de la renégociation des contrats des employés de bureau et des licenciements. C’est le gardien de l’organisation interne du club et le garant de son bon fonctionnement.

Il faut un Bac+5 en gestion, droit des affaires, ressources humaines ou finances comptabilité pour devenir directeur administratif et financier. Le fait de suivre toute autre formation liée au commerce est considéré comme un atout.

Médecin sportif

Le corps d’un footballeur est son principal instrument de travail. Il en a besoin pour mettre en pratique ses connaissances techniques, marquer des buts, défendre, exister sur le terrain en somme. La majorité des joueurs professionnels prennent donc méticuleusement soin de leur organisme. Cependant, cela ne les rend pas invulnérables aux blessures, aux fractures et aux troubles physiologiques en général. C’est pourquoi ils ont besoin de pouvoir compter sur un médecin sportif.

Il s’agit d’un médecin engagé par le club et soignant ses membres en cas de problème. Il doit être ponctuel, parfaitement équipé et toujours prêt à agir. Il est également essentiel qu’il maîtrise les antécédents médicaux des titulaires afin de réagir de façon adéquate en cas de besoin.

Finalement, un médecin sportif est juste un médecin se dédiant à un club. Il lui suffit donc de suivre la formation classique de 9 ans en médecine pour être qualifié. Cependant, il est conseillé de passer le diplôme d’études spécialisées complémentaire en huitième année. Cela permet d’acquérir toutes les connaissances spécifiques à la branche médicale du football.

Nutritionniste sportif

La santé d’un joueur ne dépend pas uniquement de sa condition physique. En effet, celle-ci est par ailleurs influencée par sa nutrition et ses préférences alimentaires en général. D’où la nécessité pour les footballeurs d’avoir une alimentation saine et équilibrée. Le club, désireux de les accompagner dans cette démarche, met à leur disposition un nutritionniste sportif.

Il est garant de la bonne alimentation des joueurs. Il propose un programme diététique parfaitement adapté aux besoins de chacun. Pour cela, il étudie au préalable des informations telles que le poids de chaque joueur, ses potentielles allergies, ses préférences alimentaires, etc. Cela rend chaque programme agréable à suivre et tout à fait adapté au corps de l’intéressé.

Pour devenir nutritionniste sportif, il faut obtenir au préalable un bachelor en diététique et nutrition sportive. C’est un titre de niveau 6 enregistré au Répertoire National des Qualifications Professionnelles et nécessitant une demi-douzaine de semestres de formation.