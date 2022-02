Pour son altercation avec Sylvain Armand le week-end dernier lors de la rencontre de Ligue 1 entre Lille et Metz, Frédéric Antonetti a écopé de sept matchs de suspension. Dans l’After Foot, Daniel Riolo a commenté la décision de la LFP et est revenu sur la défense de l’entraineur Grenat.

« Je trouve que les sanctions sont bien proportionnées. C’est normal que Frédéric Antonetti soit plus durement sanctionné que Sylvain Armand et Olivier Létang, il y a passage à l’acte violent de sa part. Dans tous les aspects sociaux, le passage à l’acte violent doit être plus durement réprimandé. Le truc que je ne supporte pas en revanche, c’est que pour t’excuser de quelque chose, tu déplaces le débat sur l’aspect social ou tu te victimises dans une situation. Je ne supporte pas ça, cette victimisation du riche contre le mauvais, etc. Alors que ce n’est pas du tout le cas en plus. Tout cela ce sont des choses dégueulasses. C’est pour ça que je ne défends pas Antonetti dans cette affaire. C’est un énorme mensonge quand il dit ‘vous ne m’aimez pas’. Avec son histoire de beauf et de BCBG, il a tout faux » a analysé Daniel Riolo dans l’After Foot sur RMC.