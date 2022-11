Le Bayer Leverkusen a décroché un nouveau succès ce mercredi soir 2 buts à 1 sur le terrain de Cologne. Les joueurs de Xabi Alonso enchaînent après un succès contre l’Union Berlin ce week-end.

FC Cologne – Bayer Leverkusen 1-2 : Leverkusen prochaine adversaire de l’AS Monaco en barrage d’Europa League a encaissé le premier but par Schmitz, avant qu’Amiri et le Français Moussa Diaby ne trouvent l’ouverture et offrent la victoire au Bayer. Un succès important qui permet de respirer avec désormais une 13e place avec 15 points. Cologne pointe à la 12e place avec deux unités de plus.