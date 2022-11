L’AS Roma a concédé un match nul 1 but partout sur la pelouse de Sassuolo ce mercredi soir dans le cadre de la 14e journée de Serie A. Lecce s’offre également une victoire de prestige face à l’Atalanta Bergame.

US Sassuolo – AS Roma 1-1 : dans un match assez fermé, la Roma ouvre la marque en fin de rencontre par Tammy Abraham, avant qu’Andrea Pinamonti ne trouve la solution pour égaliser deux minutes plus tard. Au classement, les Romains se retrouvent 5e avec 26 points, alors que Sassuolo est désormais 13e avec 16 unités.

Lecce – Atalanta Bergame 2-1 : Lecce a rapidement ouvert le score avec deux buts en deux minutes par Baschirotto à la 28e minute de la partie avant que Di Francesco ne double la mise. La DEA a réduit la marque avec un but de Zapata. Lecce remonte à la 16e place avec 12 points, alors que l’Atalanta est 4e avec 27 points.