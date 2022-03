Joueur le plus titré de l’histoire du Super Bowl (7), Trois fois MVP… La carrière de Tom Brady parle d’elle même. Et si vous vous demandez comment Comeback Kid a réussi à performer à très haut niveau jusqu’à plus de 44 ans, son dernier livre « La méthode TB12 » aux éditions Talent Sport vous offrira toutes les réponses.

« Ce livre propose de nouvelles méthodes d’entraînement qui peuvent profiter à toute personne déterminée, ouverte d’esprit et disciplinée. Mon programme m’a permis de performer pendant de nombreuses année de compétition sportive, mais, tout aussi important, il m’a permis de vivre une vie remplie, dynamique et énergique en dehors du terrain. Je partage avec vous ces principes pleins de bon sens afin de repenser la façon dont nous nous exerçons physiquement, nous nous entraînons et nous vivons, pour atteindre notre plein potentiel », voici les paroles de Tom Brady.

Avec ce magnifique bouquin de 307 pages, le quarterback transforme la question « Comment faire ce que vous aimez, mieux et plus longtemps ? » en réponse. Composé de 10 chapitres complets, Brady revient sur ses principes en tant que sportif, les entrainements et méthodes, l’hydratation en passant par la nutrition et l’entraînement cérébral le repos et la récupération. Le tout parsemé de témoignages et d’une foire au question.

Découvrez cet ouvrage illustré aux éditions Talent Sport.