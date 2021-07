Cinquième place pour l’Equipe de France d’épée par équipes ce vendredi lors des Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

Yannick Borel, Alexandre Bardenet, Ronan Gustin et Romain Cannone ont sauvé quelque peu l’honneur avec une victoire face à l’Ukraine 45 à 39 ce vendredi matin et terminent cinquièmes du tournoi. Battus en quarts de finale un peu plus tôt par le Japon, ils finissent à une décevante place et ne décrocheront pas de médaille dans cette catégorie. L’épée masculine, l’arme traditionnellement forte de l’escrime française, était sacrée par équipes à chaque édition depuis 2004.