Deux nouvelles médailles pour la France en judo avec le bronze pour Romane Dicko en plus de 78 kg mais également pour Teddy Riner dans la catégorie des plus de 100 kg.

Déception pour Teddy Riner qui visait l’or mais il décroche tout de même une superbe médaille de bronze après une victoire face au Japonais Hisayoshi Harasawa. Revanche de finale de Rio en 2016, c’est encore une fois Teddy Riner qui s’impose et s’offre une nouvelle médaille sur les Jeux. Sa défaite contre le N.1 mondial russe Bashaev en quart de finale l’a obligé à passer par le repêchage. Il a ensuite battu le Brésilien Rafael Silva avant de s’offrir le bronze contre le Japonais.

🥋🇫🇷🥉 Ce sera le bronze pour Teddy Riner ! C'est aussi dans ces moments-là qu'on reconnaît les vrais champions. Le Français a mis de côté la frustration pour décrocher la médaille de bronze face au Japonais Harasawa.



Autre résultat et médaille de bronze pour la jeune Française de 21 ans Romane Dicko. Battu en demi-finale un peu plus tôt, elle a décroché la troisième place grâce à un succès sur une Turque. Elle offre une médaille de plus à la France avant de terminer ce samedi par les épreuves par équipes. Teddy Riner donne aussi rendez-vous dans quelques heures pour tenter de remporter une troisième médaille d’or sur des Jeux Olympiques…