Retrouvez toute l’actualité du sport électronique sur e.sport.fr. Aujourd’hui on vous a préparé une nouvelle sélection des 3 actualités qu’il ne fallait pas manquer cette semaine.

Initialement prévus en Chine, les prochains championnats du monde de League of Legends se dérouleront finalement du 5 octobre au 6 novembre à Reykjavík, en Islande. Les 22 meilleures équipes de la planète – les deux représentantes de la Ligue vietnamienne ayant dû renoncer à la compétition à cause de la pandémie de Covid-19 – se retrouveront dans l’enceinte de la Laugardalshöll Indoor Sporting Arena, qui avait accueilli le MSI en mai dernier. Retrouvez tous les détails en cliquant ici.

Cette semaine, nos confrères de chez aAa ont également révélé que le jeune belge Nivera (20 ans), actuellement remplaçant de l’équipe Vitality sur CS:GO, était à l’essai pour rejoindre la Team Liquid sur un autre FPS, Valorant. Dans les rangs de la formation britannique il retrouverait notamment son grand frère ScreaM. Retrouvez l’article complet en cliquant ici.

On termine avec l’annonce du Comité olympique d’Asie (OCA) : en 2022, il y aura de l’esport au programme des Jeux asiatiques de Hangzhou, en Chine (10 au 25 septembre). Au total 8 jeux ont été retenus, dont certaines des plus grosses licences du moment comme FIFA, League of Legends et Street Fighter V. Retrouvez la liste complète en cliquant ici.