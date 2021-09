Resté à Angers cet été malgré un bon de sortie, Angelo Fulgini espère bien réaliser une saison historique avec le SCO.

Annoncé dans le viseur de plusieurs écuries européennes, notamment le PSV Eindhoven qui a fait une offre d’environ 8 millions d’euros dans les dernières heures du mercato estival, Angelo Fulgini (25 ans) est resté fidèle au SCO d’Angers. Dans un interview accordée à L’Equipe, il assure vouloir aider le club de l’Anjou, étonnant 2e de Ligue 1, à poursuivre son excellent début de saison.

« Je l’ai vécu comme un joueur qui appartenait au club d’Angers SCO. J’ai vécu la préparation normalement. Mentalement j’étais bien. On sait ce qu’il s’est passé. Je suis bel et bien ici. La page est tournée. Je suis concentré à 100 % sur mes objectifs et ceux du club. On bosse bien avec le coach (Gérald Baticle), il me fait confiance. Je suis passé à autre chose et je suis focus 100 % sur le terrain. Du temps pour digérer ? Oui et non. La vérité, c’est que tu passes vite à autre chose car tu reprends l’entraînement le lendemain. Tu oublies, tu fais abstraction de ça. Durant la trêve internationale, on a très bien bossé. Moi, j’en ai profité pour me reposer parce que j’avais une petite entorse à la cheville droite. »