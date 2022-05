Retrouvez toute l’actualité du sport électronique sur e.sport.fr. Aujourd’hui on vous a préparé une nouvelle sélection des 3 actualités qu’il ne fallait pas manquer cette semaine.

CS:GO – PGL Major

Après les défaites de Vitality et G2 en début de semaine, il n’y a plus un seul Français en lice au PGL Major d’Anvers, en Belgique. ZywOo et ses coéquipiers de chez Vitality avaient pourtant entretenu le suspense en décrochant une incroyable victoire face à BIG (16-9, 19-22, 19-17). Mais dans la foulée, ils se sont incliné contre les Danois de chez Heroic (7-16, 16-14, 12-16). Retrouvez le bilan complet du PGL Major en cliquant ici.

FIFA 22 – eLigue 1

Mardi et mercredi, les meilleurs joueurs français de FIFA 22 se retrouvaient pour la dernière journée de la saison régulière d’eLigue 1. Impressionnants depuis le début de la compétition, les deux représentants du FC Lorient ont validé la première place du classement et leur ticket pour les playoffs en battant les Girondins de Bordeaux. L’Olympique de Marseille, le PSG, le LOSC, l’Olympique Lyonnais et Montpellier seront également en playoffs du 31 mai au 4 juin. Retrouvez tous les résultats de l’eLigue 1 en cliquant ici.

Trackmania – TMGL World Cup

On termine avec la grosse info de jeudi qui concerne la Coupe du monde de Trackmania, ou TMGL World Cup. Cette année, les 16 meilleurs pilotes de la planète se disputeront les 15 000 euros de cashprize depuis la scène de l’Auditorium du Stade de France, devant 315 spectateurs. L’événement sera aussi à suivre en direct sur Twitch du 1er au 3 juillet. Retrouvez tous les détails en cliquant ici.