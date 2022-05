Le programme s’annonce chargé pour fêter le 10e titre de champion du PSG, avec Shevchenko comme invité exceptionnel.

Sur son site officiel, le Paris Saint-Germain a dévoilé le programme des festivités prévues samedi soir après le dernier match de la saison face au FC Metz. « À la fin de la rencontre, un spectacle son, lumières et pyrotechnie illuminera le Parc des Princes avant que le Paris Saint-Germain et la LFP ne procèdent à la remise protocolaire du trophée Hexagoal de la saison de Ligue 1 Uber Eats », explique le club de la capitale, assuré d’être champion depuis déjà de longues semaines.

Trois joueurs devraient recevoir un traitement particulier : Marco Verratti, seul joueur de l’histoire du championnat à avoir remporté 8 titres, Kylian Mbappé, qui pourrait finir meilleur passeur et buteur de la saison, et le capitaine Marquinhos. Ensuite, la remise des trophées sera effectué par les légendes du club Bernard Lama (si trophée du meilleur passeur) et Dominique Rocheteau (si trophée du meilleur buteur), accompagnées de l’Ukrainien Andriy Shevchenko pour remettre le trophée champion de France.