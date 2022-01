Retrouvez toute l’actualité du sport électronique sur e.sport.fr. Aujourd’hui on vous a préparé une nouvelle sélection des 3 actualités qu’il ne fallait pas manquer cette semaine.

On commence avec notre sélection des 10 équipes esport à suivre en 2022. Dans le lot on retrouve notamment Joblife, la nouvelle équipe des JL sur League of Legends, BMS qui vise les sommets sur Super Smash Bros. Ultimate ou encore Vitality et son nouveau roster franco-danois sur CS:GO. Pour retrouver le Top 10 complet, cliquez ici.

La grosse actu de la semaine concerne Microsoft, qui a officialisé le rachat d’Activision Blizzard pour la coquette somme de 68,7 milliards de dollars. Toutefois, les licences phares comme Overwatch, Diablo ou encore Call of Duty ne devraient pas devenir des exclusivités Xbox et PC. Pour plus d’informations, cliquez ici.

Enfin on termine avec un récap de la deuxième semaine de LFL, qui s’est achevée hier soir avec la défaite de la Karmine Corp. Surpris par GamersOrigin, les champions d’Europe se retrouvent désormais à deux longueurs du duo de tête : LDLC OL et Vitality.Bee, tous les deux invaincus. Retrouvez le bilan complet de la LFL en cliquant ici.