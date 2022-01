Arrivé à Nice cet hiver pour un prêt de 6 mois, Jordan Amavi pourrait bien rester chez les Aiglons plus longtemps que prévu.

Envoyé en prêt du côté de l’OGC Nice cet hiver, et aussitôt remplacé par Sead Kolasinac, Jordan Amavi pourrait bien s’installer chez le rival plus longtemps que prévu. D’après les informations de nos confrères de Nice-Matin, le directeur du football Julien Fournier a déjà affiché son intention de le conserver au club au-delà de son prêt de six mois.

Si l’OM et Nice trouvent un accord, Jordan Amavi pourrait donc rejoindre définitivement les Aiglons en fin de saison. Un renfort bienvenu pour Christophe Galtier, après le départ en Premier League (Watford) de Hassane Kamara.