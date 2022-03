Retrouvez toute l’actualité du sport électronique sur e.sport.fr. Aujourd’hui on vous a préparé une nouvelle sélection des 3 actualités qu’il ne fallait pas manquer cette semaine.

On commence ce tour de l’actu esport avec le bilan du Smash Ultimate Summit 4, qui se disputait le week-end dernier en direct de Los Angeles. Seul Français en lice dans le tournoi, Glutonny nous aura fait vibrer avec notamment une victoire arrachée face au numéro un mondial MkLeo (3-2). Le joueur de chez Solary a finalement terminé à la 5e place du Summit, remporté cette année par le Mexicain Sparg0. Retrouvez le bilan complet de la compétition en cliquant ici.

Le week-end dernier, les meilleurs joueurs de la planète étaient également au rendez-vous sur Fortnite. Hen et Queasy ont survolé la finale européenne des FNCS tandis que les deux joueurs de la formation marseillaise MCES – DKS et BadSniper – ont accroché une place dans le Top 10. En terminant précisément à la 9e place, les deux Français se sont tout de même partagé la coquette somme de 30 000 dollars. Retrouvez le classement complet des FNCS en cliquant ici.

Enfin on termine avec la première semaine de l’eLigue 1, qui débutait mardi soir. Le RC Strasbourg de Rafsou et KeturDylo s’est notamment illustré en dominant l’Olympique de Marseille. Les champions en titre Fouma et Leandro Peixoto – représentants du FC Lorient – se sont fait peur, mais ils sont aussi allé chercher les trois points contre le PSG. Retrouvez tous les résultats en cliquant ici.