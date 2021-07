Retrouvez toute l’actualité du sport électronique sur e.sport.fr. Aujourd’hui on vous a préparé une nouvelle sélection des 3 actualités qu’il ne fallait pas manquer cette semaine.

Auteur d’une saison stratosphérique, le Canadien Carl Jr a soulevé ce dimanche le quatrième titre de champion du monde de sa carrière. Déjà titré en 2013, 2014 et 2015, le joueur de chez Solary a conforté sa domination sur la scène Trackmania en remportant la finale de la TMGL World Cup devant le Britannique Pac et le Tchèque Kappa. Retrouvez le résumé complet de la finale en cliquant ici.

À peu près au même moment, l’équipe Misfits Premier s’est offert le titre de champion de la Lyon e-Sport. En grande finale, Agresivoo et ses coéquipiers n’auront fait qu’une bouchée de Solary (3-0). À noter que la formation GamersOrigin a remporté la finale du tournoi élite face à IziDream (2-1) et elle s’empare donc de la 4e place de cette Lyon e-Sport. Retrouvez le classement complet en cliquant ici.

Enfin on termine avec le bilan de la 5e semaine de LFL, le championnat de France de League of Legends. Leader incontesté depuis le début du Summer Split, la Karmine Corp a enchaîné coup sur coup ses deux premiers revers. Deux défaites contre GamersOrigin et LDLC OL qui permettent à Vitality.Bee à égalité en tête du classement. Retrouvez tous les résultats en cliquant ici.