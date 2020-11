Victoire de Magnus Cort Nielsen ce vendredi après-midi dans la 16e étape de la Vuelta 2020.

Coureur de l’équipe Education First, le Danois s’est montré le plus rapide sur un parcours long de 162 kilomètres entre Salamanca et Ciudad Rodrigo à l’Ouest du pays. Nielsen a résisté de très belle manière à ses poursuivant et notamment le Slovène Primoz Roglic, deuxième ce jour et qui conserve son maillot rouge de leader. Le Portugais Rui Costa prend la troisième place du jour après la fin de la belle échappée du Français Rémi Cavagna reprit finalement à 2 kilomètres de l’arrivée.

Samedi, la 17e et avant-dernière étape (178 km) se conclut par l’ascension de l’Alto de la Covatilla, classée hors catégorie (11,4 km à 7,1 %). Roglic est tout proche d’accroché la Vuelta à son énorme palmarès, alors que le Tour d’Espagne se termine dimanche après-midi.

Classement étape 16 :

1. Magnus Cort Nielsen (DEN/EF1), les 162 km en 4 h 04:35. (moyenne: 39,7 km/h)

2. Primoz Roglic (SLO/JUM) m.t.

3. Rui Costa (POR/UAE) m.t.

4. Dion Smith (NZL/MIT) m.t.

5. Alejandro Valverde (ESP/MOV) m.t.

6. Richard Carapaz (ECU/INE) m.t.

7. Felix Grossschartner (AUT/BOR)

8. Dorian Godon (FRA/ALM) m.t.

9. Michael Valgren (DEN/NTT) m.t.

10. Jasha Sutterlin (GER/SUN) m.t.