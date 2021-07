Face au inondations dramatiques dans le pays, les organisateurs du Tour de Wallonie ont décidé d’annuler la deuxième étape.

La deuxième étape du Tour de Wallonie qui devait relier Verviers à Herve sur 172 kilomètres mercredi a été annulé en raison des inondations en Belgique ces derniers jours, qui ont causé au moins 31 décès.

« Malheureusement, Herve ne peut garantir des conditions optimales pour cette épreuve cycliste de renommée internationale, expliquent les autorités locales dans un communiqué. Les forces vives que sont les pompiers, la police, les ouvriers communaux et la protection civile sont retenus et concentrés depuis près d’une semaine auprès des communes sinistrées […] pour aider les citoyens touchés par cette catastrophe, rechercher des victimes, déblayer les rues et sécuriser les lieux d’accès et les habitations endommagées. »

Même son de cloche du côté de l’organisateur de la course, Christophe Brandt : « Nous restons solidaires avec les victimes des graves intempéries qui ont frappé, notamment, l’Est de la Belgique, et nous nous joignons à la décision d’annuler la 2e étape. La priorité aujourd’hui est, en effet, à la solidarité. C’est dans cet esprit que notre épreuve se déroulera en 2021. »