Le PSG disputera son cinquième match de préparation contre le Séville FC le 27 juillet, avant d’affronter Lille en finale du Trophée des champions, le 1er août.

En plus d’Augsbourg (mercredi) et du Genoa (samedi), le Paris Saint-Germain affrontera le FC Séville en match amical le mardi 27 juillet à 20 heures. Un gros défi pour les hommes de Mauricio Pochettino, qui ont déjà écrasé Le Mans (4-0) et concédé le match nul contre Chambly (2-2) en début de préparation.

Après le match face à Séville, les Parisiens s’envoleront pour Tel-Aviv (Israël), où ils tenteront d’ajouter un onzième Trophée des champions à leur palmarès en battant le LOSC.