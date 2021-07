Le coureur belge de la Jumbo Visma Wout Van Aert s’est imposé ce samedi après-midi lors de la 20e étape du Tour de France et le contre-la-montre entre Libourne et Saint-Emilion.

Victoire impressionnante pour le Belge Wout Van Aert en 35 minutes, 35 secondes cet après-midi lors de l’avant dernière étape de ce Tour de France 2021. Pas forcément le grand favori, il a devancé les Danois Kasper Asgreen ainsi que Jonas Vingegaard, alors que celui qui était très attendu sur cette étape en la personne du Suisse Stefan Kung termine au pied du podium. Maillot jaune et futur vainqueur sur les Champs Elysées ce dimanche après-midi, Tadej Pogacar n’a pas forcé et prend la huitième place du jour. Van Aert décroche ainsi sa deuxième victoire sur le Tour de France pour cette édition 2021. Agé de 26 ans, il sera en lice pour l’or olympique dans les prochains JO à Tokyo, tant dans la course en ligne que dans le contre-la-montre.

Classement général Tour de France :

1. Tadej Pogacar (SLO/UAE) 80 h 16:59.

2. Jonas Vingegaard (DEN/JUM) à 5:20.

3. Richard Carapaz (ECU/INE) 7:03.

4. Ben O’Connor (AUS/AG2) 10:02.

5. Wilco Kelderman (NED/BOR) 10:13.

6. Enric Mas (ESP/MOV) 11:43.

7. Alexey Lutsenko (KAZ/AST) 12:23.

8. Guillaume Martin (FRA/COF) 15:33.

9. Pello Bilbao (ESP/BAH) 16:04.

10. Rigoberto Urán (COL/EF1) 18:34.

11. David Gaudu (FRA/GFJ) 21:21.