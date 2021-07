Agé de 39 ans depuis quelques heures, André Greipel a pris la décision de prendre sa retraite à la fin de l’année 2021.

Le coureur allemand de l’équipe Israël Start-up Nation a annoncé qu’il allait poser définitivement son vélo dans quelques mois. « L’étape de demain (dimanche) sera ma dernière sur le Tour de France. A la fin de l’année, je mettrai un point final à ma carrière. Je suis très heureux de ce que j’ai accompli avec mes équipiers », a ajouté celui que l’on surnomme le « gorille de Rostock ». Vainqueur de onze étapes sur la Grande Boucle et adversaire principal de Mark Cavendish sur le sprint il y a quelques années, il va désormais prendre du temps et se consacrer à sa famille. « Je regarde vers l’avenir avec beaucoup de bonheur, car je pourrai faire ce que je voudrai et passer du temps avec ma famille désormais », a-t-il savouré. Greipel aura également porté le cyclisme allemand depuis plusieurs années et il disputera sa dernière arrivée sur les Champs Elysées ce dimanche.