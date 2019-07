Handicapzéro accompagne ASO dans l’adaptation et l’édition du livre de route du Tour de France 2019 en braille, audio et caractères agrandis. Objectif : permettre au public aveugle et malvoyant de s’approprier le Tour d’étape en étape. Un contenu essentiel où on découvre notamment le parcours, les 21 étapes, les équipes. Bonus : l’édition 2019 est enrichie d’un focus sur les 100 ans du Maillot Jaune.

Dès le samedi 6 juillet, les contenus du site officiel letour.fr basculent sur handicapzero.org, rubrique en direct du Tour : étapes, classements, vie du Tour.

Pratique

Le livre de route 2019 se commande (braille, CD ou téléchargement audio, caractères agrandis) sur handicapzero.org ou au 0800.39.39.51 (service et appel gratuits). Les éditions sont gratuites, leur expédition également.